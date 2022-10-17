وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس بطنطا ويتابع تسليم "التابلت" للطلاب

الغربية - مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس، حيث قام بمتابعة مدرسة طنطا الثانوية بنين العسكرية.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة.

وتابع عدد من الفصول أثناء الحصص، وأكد على لائحة الانضباط الطلابي، كما شهد تسليم طلاب الصف الأول جهاز التابلت التعليمي، وشدد على سرعة تسليمه لجميع طلاب الأول الثانوي.

وأشاد بجهود المعلمين بالمدرسة، كما أشاد بنظافة المدرسة وانضباطها، و توجه وكيل الوزارة لمدرسة الإمام الشافعي الرسمية للغات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تم متابعة الإشراف والفصول وحديقة رياض الأطفال، واطمأن الى وجود وسائل الأمان بالألعاب، ووجه بضرورة تفعيل النشاط الرياضي و النشاط الزراعي من خلال زرع شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة.

واختتم وكيل الوزارة جولة متابعاته بمدرسة طنطا الفنية المتقدمة للخدمات الفندقية، وخلال متابعته شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور، كما شدد على التزام الطلاب بالزي المدرسي، وأكد على لائحة الانضباط الطلابي، وقد وجه "حسن" الشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول، وحسن سير العملية التعليمية.