موظف وراء الجريمة.. حبس المتهم بسرقة مبلغ مالى من شركة بالوراق

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه .

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شركته في الوراق.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن موظف بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، وبضبطه اعترف بسرقة النقود، وأنه قدم أوراق مزيفة للعمل بالشركة خشية القبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.