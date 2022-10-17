مقتل فتاة خنقًا في ظروف غامضة ببورسعيد وفريق البحث الجنائي يتحرى في الواقعة

قُتلت فتاة بمحافظة بورسعيد، خنقًا، اليوم الإثنين، إثر تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة نطاق حي الشرق.
استقبل مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خلود السيد فاروق درويش، 20 عامًا، جثة هامدة، بادعاء تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة.
حُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، والتصريح بالدفن.
ووجه اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مقتل فتاة خنقًا في ظروف غامضة ببورسعيد وفريق البحث الجنائي يتحرى في الواقعةالإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:35 م
جثة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قُتلت فتاة بمحافظة بورسعيد، خنقًا، اليوم الإثنين، إثر تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة نطاق حي الشرق.
الموضوعات المتعلقة
محافظ بورسعيد: استمرار حملات إزالة الإشغالات والمخالفات وتكثيف أعمال النظافةالإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:01 م
محافظ بورسعيد يستقبل "كرفان" التوعية البيئية في إطار جهود مصر لمؤتمر المناخالأحد، 16 أكتوبر 2022 02:50 م
محافظ بورسعيد يناقش تصميم إنشاء كوبرى علوي من طريق المعاهدة حتى منفذ النصرالأحد، 16 أكتوبر 2022 02:11 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة