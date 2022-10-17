اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:17 م
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مقتل فتاة خنقًا في ظروف غامضة ببورسعيد وفريق البحث الجنائي يتحرى في الواقعة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 01:35 م
مقتل فتاة خنقًا في ظروف غامضة ببورسعيد وفريق البحث الجنائي يتحرى في الواقعة جثة
بورسعيد - محمد عزام

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قُتلت فتاة بمحافظة بورسعيد، خنقًا، اليوم الإثنين، إثر تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة نطاق حي الشرق.

استقبل مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خلود السيد فاروق درويش، 20 عامًا، جثة هامدة، بادعاء تعرضها للخنق من قبل أحد الأشخاص في ظروف غامضة.

حُرر محضر بالواقعة، ووضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، والتصريح بالدفن.

ووجه اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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