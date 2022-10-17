مصرع شخصين فى حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقيا شخصين مصرعهما، صباح اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل، كانا يستقلاها، أثناء عبورهما شريط السكة الحديد، أمام قرية كفر بني عتمان، التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا بورود بلاغًا لإدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل، أمام قرية كفر بني عتمان، التابعة لدائرة مركز شرطة الواسطى، شمال المحافظة، نتج عنه وفاة شخصين.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بمحافظة بني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتين نقلتا جثتي المتوفين إلى مستشفى الواسطى المركزي، حيث تم إيداع الجثتين مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبلت مشرحة مستشفى الواسطى المركزى احمد ماهر قرني سليمان 26 سنة سائق مقيم الرقة البحرية، عبد العظيم محمد قاسم 40 سنة مقيم اطفيح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.