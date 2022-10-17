مشاجرة داخل مستشفى بعد وفاة مريض فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى عدد من الأشخاص على طبيب داخل مستشفى خاص بمدينة 6 أكتوبر، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين تشاجروا مع الطبيب وطاقم التمريض، بعد وفاة مسن من عائلتهم عقب وصوله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء عدد من الأشخاص على طبيب بمستشفى في مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن المستشفى استقبلت مسنا مريضا في حالة صحية حرجة، وفور وصوله فارق الحياة، مما دفع عدد من الأشخاص من أقاربه للتشاجر مع الطبيب وطاقم التمريض، وأحدثوا تلفيات بغرفة الاستقبال الخاصة بالمستشفى.

تمكن رجال المباحث من القبض على 6 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.