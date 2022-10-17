اليوم السابع
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مدير تعليم الجيزة: افتتاح مدرسة يوسف الصديق بالهرم قريبا.. صور

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:47 م
مدير تعليم الجيزة: افتتاح مدرسة يوسف الصديق بالهرم قريبا.. صور تفقد مدير تعليم الجيزة لمدرسة يوسف الصديق
كتبت – مرام محمد

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تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الإثنين، مدرسة يوسف الصديق التابعة لإدارة الهرم التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الانتهاء من التشطيبات والتجهيزات والأثاثات والمرافق بالمدرسة، يرافقه عبد الناصر سعد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة .

وأكد أشرف سلومة، بضرورة سرعة الانتهاء من التجهيزات، استعدادا لافتتاح المدرسة فى غضون الأيام القليلة القادمة، لتصبح جاهزة للدراسة وفق خطة زمنية محددة مسبقا.

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث، مؤكداً على دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية، مؤكداً على السعي نحو توفير أراضي فضاء أخري تصلح لإقامة مدارس في إطار الجهود التي يتم بذلها لتقليل الكثافات الطلابية .

وأشار المحافظ، إلى موافقه رئيس الوزراء علي تخصيص 38 قطعة أرض فضاء لإنشاء 44 مدرسة عليها بأحياء الطالبية وبولاق والهرم وهي مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول وذلك للمساهمة في تقليل تلك الكثافات.

إنجاز العمل بمدرسة يوسف الصديق بالهرم
إنجاز العمل بمدرسة يوسف الصديق بالهرم

 

مدرسة يوسف الصديق بالهرم
مدرسة يوسف الصديق بالهرم

 

مدير تعليم الجيزة يتفقد مدرسة يوسف الصديق بالهرم
مدير تعليم الجيزة يتفقد مدرسة يوسف الصديق بالهرم

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مدرسة يوسف الصديق

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