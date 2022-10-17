محافظ الفيوم يراجع الأراضى المملوكة للدولة لإقامة مشروعات خدمية عليها

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بنطاق مركزي الفيوم وطامية، لمراجعة كافة الأراضى المملوكة للدولة وحصر الأراضي غير المستغلة منها، تمهيداً لإنشاء مشروعات خدمية عليها، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة أهالي المركزين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ورؤساء الوحدات المحلية بمركزى الفيوم وطامية.

في بداية الاجتماع، استعرض رؤساء الوحدات القروية بمركزي الفيوم وطامية، الأراضي المملوكة للدولة وغير المستغلة بنطاق القرى الأم، داخل كل وحدة محلية، ومدى إمكانية تنفيذ المشروعات الخدمية علي تلك الأراضي، من مجمعات خدمية، وزراعية، ووحدات صحية، ومراكز تكنولوجية، ومراكز شباب، وغيرها من المشروعات الأخري.

ووجه محافظ الفيوم، بضرورة إعداد بيان دقيق ومتكامل بكافة المساحات المملوكة للدولة، بجميع الوحدات المحلية القروية بنطاق مركزي الفيوم وطامية، مع حصر الأراضي غير المستغلة منها داخل كل وحدة محلية قروية على حدة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على كافة قطع الأراضي غير المستغلة وعدم التفريط فيها، لاستخدامها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، وذلك لتحقيق اكبر إستفادة ممكنة، والوصول لأقصى درجات النفع العام لسكان المركزين.