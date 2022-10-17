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مجلس النواب يوافق على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات فى المجموع

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:38 م
مجلس النواب يوافق على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات فى المجموع مجلس النواب
كتب أمين صالح

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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
 
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
 
ويأتى مشروع القانون مواكباً التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصري نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبي على التنمية المستدامة.
 
 

مجلس النواب

صناعه السيارات

المجلس الاعلى لصناعه السيارات



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