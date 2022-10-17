اليوم السابع
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"لو عندك شكوى".. إليك طرق وآليات التواصل مع محافظة الجيزة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:00 ص
"لو عندك شكوى".. إليك طرق وآليات التواصل مع محافظة الجيزة محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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في ضوء خطة محافظة الجيزة نحو التحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات والتيسير على المواطن وتقديم الخدمة بشكل أسرع وأدق، وفرت محافظة الجيزة عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين بجميع الأحياء والمدن والمراكز واستقبال شكاواهم في مختلف المجالات، من بينها مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة والإشغالات والتعديات والمخالفات بأنواعها المختلفة والاقتراحات والأفكار الجديدة ونقص السلع والخدمات وغيرها، سواء عن طريق الخط الساخن أوالواتس آب إضافة إلى صفحة الفيس بوك؛ وذلك للتيسير على المواطنين في إرسال شكاواهم وحلها.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية آليات التواصل مع محافظة الجيزة للإبلاغ عن الشكاوى:

 

1- الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.
 
2- تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام: (01016050453 – 01030113022).
 
3- الاتصال عبر الخطوط الأرضية وهي: (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722) .
 
4- تقديم الشكوى بشكل مباشر إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالحي التابع له.
 
5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444.

شكاوى

شكاوى المواطنين

التواصل مع المواطنين

محافظة الجيزة



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