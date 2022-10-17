اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:20 م
أكرم القصاص
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طقس الإسكندرية.. امتداد الأمطار المتوسطة غرب والعامرية "صور"

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 03:13 م
طقس الإسكندرية.. امتداد الأمطار المتوسطة غرب والعامرية "صور" أمطار على محافظة الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم تجدد الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة التى ضربت الإسكندرية فى منخفض البحر المتوسط، وأشارت شركة الصرف الصحى إلى أن الأمطار امتدت إلى غرب الإسكندرية والعامرية. 
 
وحذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من الطقس المتقلب المتوقع، وأصدرت المحافظة مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.
 
وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.
 
وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.
 
أمطار على محافظة الإسكندرية (1)
أمطار على محافظة الإسكندرية 

أمطار على محافظة الإسكندرية (2)
حالة الطقس فى محافظة الإسكندرية  

أمطار على محافظة الإسكندرية (3)
أمطار على محافظة الإسكندرية (3)

أمطار على محافظة الإسكندرية (4)
حالة الطقس فى محافظة الإسكندرية  

 

أمطار على محافظة الإسكندرية (5)
أمطار على محافظة الإسكندرية (5)

أمطار على محافظة الإسكندرية (6)
 
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية

 

أمطار على محافظة الإسكندرية (7)
أمطار على محافظة الإسكندرية (7)

 


الاسكندرية

امطار الاسكندرية

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