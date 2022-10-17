اليوم السابع
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الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:47 م
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ضبط مستريح وزوجته استوليا على 10 ملايين جنيه من مواطنين بالجيزة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:12 م
ضبط مستريح وزوجته استوليا على 10 ملايين جنيه من مواطنين بالجيزة 21 شخصا اتهموا زوجين بأخذ أموالهم
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 21 شخصا، بتلقى أحد الأشخاص وزوجته - مقيمان بمحافظة الجيزة، مبالغ مالية منهم بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الذهب نظير منحهم أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بغرض إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو (10 مليون جنيه) وتوقفا عن سداد  الأرباح ورد أصول تلك المبالغ.
 
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان.. بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه.

امن الجيزة

جرائم النصب

استيلاء على الاموال

مستريح الجيزة



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