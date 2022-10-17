اليوم السابع
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ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 12:18 م
ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بزعم توظيفهم وزارة الداخلية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) و(2) آخرين بتضررهم من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة طنطا) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إلحاق أنجالهم بوظيفة بإحدى الشركات "على خلاف الحقيقة".
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المذكور بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم وذويهم بوظائف بإحدى الشركات زاعماً علاقاته ببعض المسئولين بالشركة "على خلاف الحقيقة" ، وتمكن من خلال ذلك من النصب على المُبلغين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ،  وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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