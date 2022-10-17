اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى يستعرض خطورة ملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانونى ملزم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 05:10 م
شكرى يستعرض خطورة ملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانونى ملزم سامح شكرى مع لويك فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، الإثنين، لويك فوشون رئيس المجلس العالمى للمياه، والذي يزور مصر للمشاركة فى فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه.
 
شكرى
شكرى
 
أشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن الوزير سامح شكري أعرب عن ترحيبه بالضيف وحرصه على المشاركة في أسبوع القاهرة للمياه منذ دورته الأولى، مقدماً الشكر لمواقفه الداعمة لمصر فيما يتعلق بما تواجهه من نقص حاد فى مواردها المائية، وفى هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية التحديات المرتبطة بأمن مصر المائى، وفى مقدمتها السد الإثيوبي ومخاطر ملئه وتشغيله دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يتم التوصل إليه بين مصر والسودان وإثيوبيا حول القواعد الحاكمة لعمل هذا السد. 
 
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن رئيس المجلس العالمى للمياه أشاد خلال اللقاء بالجهود والاسهامات المصرية الكبيرة على المستوى العالمى فى وضع قضايا المياه على أولويات الاجندة الدولية، معرباً عن تطلعه لأن يستمر هذا الدفع والاهتمام بقضية المياه خلال مؤتمر المناخ القادم، وهو ما أمن عليه وزير الخارجية، مؤكداً أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ قامت بالفعل بجهد كبير فى هذا الإطار وخصصت فعاليات متعددة خلال المؤتمر لهذا الغرض ادراكاً منها للأهمية الكبرى لقضية المياه وارتباطها بحياة الشعوب واستقرار المجتمعات.
 
ومن ناحية أخرى، أوضح السفير أبو زيد أن اللقاء تطرق الي الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2023، وتطلع مصر لأن يسفر عن توصيات تمثل علامة فارقة فى تعامل المجتمع الدولى مع قضايا المياه بكافة أبعادها.
 
وأكد الوزير شكري على أن مصر حريصة على أن يسفر أسبوع القاهرة للمياه عن توصيات تدفع في هذا الاتجاه أيضاً.
 
 

وزير الخارجيه

سامح شكري

رئيس مجلس المياه

اخبار مصر

سد النهضه الاثيوبي



الموضوعات المتعلقة

سامح شكرى: مصر فى مقدمة الدول الأكثر ندرة للمياه ونقدم العديد من المبادرات لتعزيز أهمية المياه

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:27 م

سامح شكرى يؤكد على وجود إرادة سياسية قوية للعمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند.. وزير خارجية نيودلهى يشيد بمبادرة حياة كريمة.. ويكشف عن توجيه الدعوة لمصر لحضور قمة مجموعة العشرين

السبت، 15 أكتوبر 2022 02:53 م

سامح شكرى: ناقشت مع وزير خارجية الهند ملف سد النهضة الإثيوبى

السبت، 15 أكتوبر 2022 01:24 م

سامح شكرى يستقبل السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:13 م

سامح شكرى وزير الخارجية لرئيس تحرير الأهرام: مصر لن تتردد فى أى إجراء يحمى مصالحها المائية

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 11:53 م

سامح شكرى: نسعى لخروج مؤتمر المناخ بنتائج ترقى إلى تطلعات الشعوب

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 09:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة