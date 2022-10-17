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سعر الدولار اليوم الاثنين 17-10-2022 أمام الجنيه المصرى

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:16 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 17-10-2022 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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سجل سعر الدولار ثباتا أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين 17-10-2022، بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.63 للشراء، 19.69جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
 
وفى بنك الإسكندرية سجل 19.66 جنيه للشراء، 19.71جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

19.63 جنيه للشراء.
 
19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

19.63 جنيه للشراء.
 
19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

19.63 جنيه للشراء.
 
19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

19.66 جنيه للشراء.
 
19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.65 جنيه للشراء.
 
19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.68 جنيه للشراء.
 
19.71 جنيه للبيع.

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