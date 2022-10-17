رئيسة وزراء بريطانيا تعتذر عن الأخطاء.. وتؤكد: عينت "هانت" لإنقاذ الاقتصاد ‏

اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن الأخطاء التي قالت إنها ارتكبت أثناء رئاستها للوزراء ، مضيفة أنها أصلحت تلك الأخطاء خلال مقابلة مع بي بي سي.
قالت تراس بعد أخر أزماتها الاقتصادية، "أريد أن أتحمل المسؤولية وأقول آسفة على الأخطاء التي ارتكبت".
وأضافت: "أردت أن أتصرف ولكن لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم للتعامل مع قضية الضرائب المرتفعة ، لكننا ذهبنا بعيدًا وبسرعة كبيرة.. لقد أقرت بذلك.. لقد عينت مستشارًا جديدًا مع استراتيجية جديدة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ".
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت رؤيتها لبريطانيا قد ماتت ، قالت تراس أنها تصرفت من أجل المصلحة الوطنية ولا تزال ملتزمة برؤيتها ، لكن يجب أن يتم تسليمها "بطريقة مختلفة".
وقالت إنها ستقود حزب المحافظين إلى الانتخابات العامة المقبلة "الشيء المهم هو أنني تم انتخابي لهذا المنصب لأقدم خدماته للبلد. نحن نواجه أوقاتًا صعبة للغاية. لا يمكننا ببساطة أن نقضي وقتنا في الحديث عن حزب المحافظين ، وليس ما نحتاج إلى تقديمه، ذلك هي رسالتي إلى زملائي".
وعن مخاوف العديد من نواب حزب المحافظين من خسارة الحزب في الانتخابات العامة المقبلة ، وحقيقة أن اللوم يقع عليها
أجابت،"حسنًا ، رسالتي إلى زملائي هي نعم ، أنا أقر تمامًا بحدوث أخطاء. لقد تصرفت بسرعة لإصلاح هذه الأخطاء وما يتعين علينا الآن فعله هو المضي قدمًا و تقديم المساعدة للبلد لأن هذا في النهاية ... ما يهتم به الناس ".
دافعت تراس عن قرارها بالتخلي عن العديد من الإجراءات المنصوص عليها في الميزانية المصغرة ، قائلة إنه سيكون "غير مسؤول تمامًا" بالنسبة لها "ألا تتصرف من أجل المصلحة الوطنية بالطريقة التي أفعلها".
وقالت،"علمت أنه يتعين علينا العمل لحماية الاستقرار الاقتصادي، ولهذا السبب عينت جيريمي هانت".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة