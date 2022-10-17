اليوم السابع
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رئيسة وزراء بريطانيا تعتذر عن الأخطاء.. وتؤكد: عينت "هانت" لإنقاذ الاقتصاد ‏

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 11:36 م
رئيسة وزراء بريطانيا تعتذر عن الأخطاء.. وتؤكد: عينت "هانت" لإنقاذ الاقتصاد ‏ تراس
كتبت: نهال أبو السعود

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اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن الأخطاء التي قالت إنها ارتكبت أثناء ‏رئاستها للوزراء ، مضيفة أنها أصلحت تلك الأخطاء خلال مقابلة مع بي بي سي.‏
 
قالت تراس بعد أخر أزماتها الاقتصادية، "أريد أن أتحمل المسؤولية وأقول آسفة على ‏الأخطاء التي ارتكبت"‏.
 
وأضافت: "أردت أن أتصرف ولكن لمساعدة الناس في فواتير الطاقة الخاصة بهم للتعامل ‏مع قضية الضرائب المرتفعة ، لكننا ذهبنا بعيدًا وبسرعة كبيرة.. لقد أقرت بذلك.. لقد ‏عينت مستشارًا جديدًا مع استراتيجية جديدة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ".‏
 
وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت رؤيتها لبريطانيا قد ماتت ، قالت تراس أنها تصرفت من ‏أجل المصلحة الوطنية ولا تزال ملتزمة برؤيتها ، لكن يجب أن يتم تسليمها "بطريقة ‏مختلفة".‏
 
وقالت إنها ستقود حزب المحافظين إلى الانتخابات العامة المقبلة "الشيء المهم هو أنني ‏تم انتخابي لهذا المنصب لأقدم خدماته للبلد. نحن نواجه أوقاتًا صعبة للغاية. لا يمكننا ‏ببساطة أن نقضي وقتنا في الحديث عن حزب المحافظين ، وليس ما نحتاج إلى تقديمه، ‏ذلك هي رسالتي إلى زملائي".‏
 
وعن مخاوف العديد من نواب حزب المحافظين من خسارة الحزب في الانتخابات العامة ‏المقبلة ، وحقيقة أن اللوم يقع عليها
 
أجابت،"حسنًا ، رسالتي إلى زملائي هي نعم ، أنا أقر تمامًا بحدوث أخطاء. لقد تصرفت ‏بسرعة لإصلاح هذه الأخطاء وما يتعين علينا الآن فعله هو المضي قدمًا و تقديم ‏المساعدة للبلد لأن هذا في النهاية ... ما يهتم به الناس ".‏
 
دافعت تراس عن قرارها بالتخلي عن العديد من الإجراءات المنصوص عليها في الميزانية ‏المصغرة ، قائلة إنه سيكون "غير مسؤول تمامًا" بالنسبة لها "ألا تتصرف من أجل ‏المصلحة الوطنية بالطريقة التي أفعلها".‏
 
وقالت،"علمت أنه يتعين علينا العمل لحماية الاستقرار الاقتصادي، ولهذا السبب ‏عينت جيريمي هانت".‏
 
 
 

بريطانيا

ليز تراس

المملكة الممتحدة

اخبار بريطانيا

جيرمي هانت



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