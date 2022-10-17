خد بالك.. نقص فيتامين ب 12 والحديد سبب ارتجاع المرىء

كتبت ميرفت رشاد

هل عانيت من قبل من إحساس غير مريح بالحرقان في صدرك؟ الموقف الذي تشعر فيه بطعم لاذع في براعم التذوق لديك ، يحدث ذلك في كثير من الأحيان بسبب ارتداد الحمض، وهي بالتأكيد ليست علامة صحية ومع ذلك ، عندما يمر الناس بشيء من هذا القبيل ، يشعرون أنه بسبب الحموضة، ولكن هذا خطأ، وفقا لخبير التغذية راشد تشودري ، موضحا أنه غالبًا ما يُساء فهم حمض الجزر، ويعتقد أنه بسبب حمض المعدة الزائد، وأن هناك 5 أشياء يجب فهمها إذا كنت تعاني من ارتداد الحمض، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

5 أشياء يجب فهمها عن ارتجاع الحمضي:

1- هذه المشكلة الصحية ناتجة عن انخفاض حامض المعدة وليس العكس، وقال خبير التغذية إن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 والحديد قد يجدون صعوبة في إفراز ما يكفي من الحمض، يجد الأفراد الذين يعانون من انخفاض HCL صعوبة في امتصاص B12 والحديد، يساعد حمض المعدة في استخلاص هذه العناصر الغذائية من البروتينات.

2- سبب رئيسي لعدم تمكن الناس من هضم البروتين بشكل صحيح، هذا عندما ينتهي بهم الأمر غالبًا بأعراض مثل تساقط الشعر، لا يمكنهم امتصاص فيتامين ب 12 والفيريتين ، وهما المغذيان الأساسيان اللازمين لنمو الشعر.

3- يشير خبير التغذية إلى أن عدوى الملوية البوابية يمكن أن تُشخص خطأً أو لن تظهر في التحاليل ، إذا كانت لديك أعراض ، فيجب زيارة الطبيب.

4- يجب أن تعلم أنه في بعض الأحيان إذا كنت تنتفخ باستمرار بعد تناول وجبات الطعام ، وتشعر بالغازات ، وتعاني من مشاكل في التجشؤ ، فمن المحتمل أنك تعاني من انخفاض في أحماض المعدة.

5- تناول المواد الغذائية (التي تكون حساسًا لها) على أساس منتظم يمكن أن يسبب أيضًا ارتجاع المريء أن معرفة جسمك جيدًا وفهم محفزات الطعام هي إحدى الطرق لبدء الشفاء.