وأوضح كارنر - في تصريحات له اليوم الاثنين - أنه على هامش اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج مؤخرا أجرى محادثات ثنائية مع نظيرته الألمانية نانسي فيزر حول وضع الهجرة الحالي، قائلا إن "الجريمة عبر الحدود تتطلب تعاونا عبر الحدود ولا يمكننا إلا أن نحارب ضد مافيا تهريب البشر معا".

وأشار إلى أن الدول في غرب البلقان شركاء ضروريون، متابعا "لذلك من الجيد أن ننسق مع ألمانيا من أجل مواصلة العمل معا لمكافحة تهريب البشر.

وأضاف الوزير أن التركيز الرئيسي في المؤتمر مع دول غرب البلقان ببرلين يوم الخميس المقبل سيكون على مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية وتشمل الموضوعات الأخرى محاربة الفساد والجريمة المنظمة.

ويعقد مؤتمر برلين سنويا في 20 أكتوبر بمشاركة وزراء داخلية 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ورئاسات مجلس الاتحاد الأوروبي المعنية - حاليا جمهورية التشيك - ومفوضية الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان.