تحويل حركة السيارات بسبب غلق شارع السودان 5 أيام لأعمال محور الفريق كمال عامر

كتب عبد الرحمن سيد

تجرى إدارة المرور، عملية غلق كلي بشارع السودان بالإتجاه القادم من منطقة كوبرى الخشب أتجاه شارع فيصل غداً الثلاثاء ولمدة 5 أيام لتركيب الكمر الخرساني بمشروع محور الفريق كمال عامر ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، عن تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر وذلك أعلى شارع السودان بالإتجاه القادم من منطقة كوبرى الخشب أتجاه شارع فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل ، موضحا أنه سوف يستلزم إجراء غلق كلى بشارع السودان في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) وذلك لمدة (5 أيام) ابتداء من صباح يوم الثلاثاء وحتي صباح يوم السبت المقبل، على ان تكون فترة الغلق الكلى والأعمال من السـاعه 12 صباحاً حتى الســاعة 5 صباحاً فقط .

ولفت المصدر، إلى أن الادارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية :

حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان (الكوبري الخشب) وترغب بالسير تجاه كوبرى الملك فيصل تقوم بالدخول للإتجاه الآخر (القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت) قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى (تتخلل أعمدة كوبرى صفط اللبن) يتم إستحداثها وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه الى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانيه .

ـ استكمال السير بمسار التحويلة المشار اليها لمسافة ما يقرب من (150م) ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى اتجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار اليها .