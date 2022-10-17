انطلاق أعمال الاجتماع الخامس السورى الروسى المشترك حول عودة اللاجئين والمهجرين

أ.ش.أ

بدأت أعمال الاجتماع الخامس السوري الروسي المشترك لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى بلادهم صباح اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات بدمشق .

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن اليوم الأول من الاجتماع يتضمن لقاءات للجانبين السوري والروسي في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد والمالية والنفط والكهرباء والزراعة، بجانب فعاليات ونشاطات تقام في عدد من المحافظات، يتخللها توزيع مساعدات ومعدات روسية لبعض المؤسسات في سوريا.

ويعقد الاجتماع على مدار 4 أيام تتخلله جلسة مشتركة للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية والروسية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.

وكانت هاتان اللجنتان عقدتا في يونيو الماضي اجتماعهما الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين.