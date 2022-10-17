انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك بكفر الشيخ.. صور

شهدت بورصة الأسماك بمحافظة كفر الشيخ، انخفاضا في أسعار الأسماك اليوم الاثنين.وسجل السمك البلطي انخفاضا ملحوظا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل البلطي السوبر 1 لـ 2 في الكيلو سعر ما بين 34 جنيها للكيلو، وحتى 35 جنيها للكيلو، فيما سجل بلطي 1 ويكون الكيلو عبارة عن ما بين 3 لـ 4 سمكات في الكيلو سعر ما بين 32 جنيها وحتى 33 جنيها للكيلو الواحد.

فيما سجل السمك البوري الواسع من 1 لـ 2 في الكيلو، من 80 جنيها وحتى 85 جنيها للكيلو، في سجل البوري قطع من 3 لـ 4 في الكيلو، من 60 جنيها وحتى 65 جنيه للكيلو، أما سمك الطوبار فوصل سعر الكيلو في الواسع 1 لـ 2 في الكيلو ما بين 45 جنيها، وحتى 50 جنيها للكيلو الواحد، فيما سجل الطوبار الرفيع من 3 لـ 4 في الكيلو، ما بين 40 جنيها وحتى 45 جنيها للكيلو.

وارتفعت أسعار السمك البياض ليسجل سعر ما بين 60 جنيها للكيلو وحتى 70 جنيها للكيلو الواحد، فيما سجل سمك المبروك سعر 22 جنيها للكيلو وحتى 23 جنيها للكيلو، أما سمك القراميط، و سجل ما بين 17 جنيها للكيلو وحتى 18 جنيها، وبلغ سعر سمك الثعابين 240 جنيها للكيلو وحتى 250 جنيها.

وتعد بورصة الرياض بكفر الشيخ، الواقعة على رافد الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ بلطيم" من أكبر أسواق توزيع الأسماك في مصر، وذلك نظرًا لما تنتجه المحافظة من الأسماك بسبب وقوعها على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بطول يزيد عن 120 كيلو متر، وكذلك بحيرة البرلس، ونهر النيل والمزارع السمكية.