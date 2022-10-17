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انخفاض بالحرارة غدا وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:51 م
انخفاض بالحرارة غدا وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 28 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الثلاثاء، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وسيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة  أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء:"القاهرة العظمى 28  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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