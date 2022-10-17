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الأرصاد: سحب كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 10:56 ص
الأرصاد: سحب كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى أمطار الإسكندرية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.
 
وتابعت هيئة الأرصاد: كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة  تكون خفيفة إلى متوسطة.
 
ويشهد اليوم الإثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة  أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشرقية ووسط سيناء. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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