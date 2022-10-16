انتشار متغير جديد لأنفلونزا الطيور ينتقل إلى البشر يثير الفزع فى المكسيك

كتبت ـ فاطمة شوقى

تنتاب المكسيك حالة من الفزع والقلق بسبب انتشار نوع جديد من أنفلونزا الطيور الذى يعتبر شديد العدوى خاصة في ولاية المكسيك ، وتعتبر هذه الحالة هي الأولى التي اثارت قلق السلطات، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه وفقًا لتقارير الخدمة الوطنية للصحة والسلامة والجودة الغذائية الزراعية (سيناسيكا) ، تم العثور على الفيروس في طائر توفي بعد ساعات في عزلة، ووفقًا للمؤسسة ، تم العثور على الطائر بالقرب من نهر ليرما في ولاية المكسيك. وخضع للعديد من الفحوصات المخبرية للتأكد مما إذا كان حاملاً للمتغير الجديد من أنفلونزا الطيور AHN51.

وقامت لجنة الولايات المتحدة والمكسيك للوقاية من مرض الحمى القلاعية وأمراض الحيوانات الغريبة الأخرى (CPA) بمراجعة المنطقة التي تم العثور فيها على الحيوان لمواصلة التحقيق في الاختبارات واستبعاد وجود الفيروس في المزيد من حيوانات المنطقة.

وأوضحت اللجنة، أنه بعد فحص المنطقة، لم يتم اكتشاف المزيد من حالات أنفلونزا الطيور AH5N1. وعلى الرغم من ذلك ، دعت الوكالة السلطات إلى تعزيز وزيادة إجراءات الأمن البيولوجي والتنظيف في صناعة الدواجن، مثل المزارع أو المفرخات، من أجل منع انتشار الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك ثلاثة أنواع من فيروسات الأنفلونزا: فيروسات الأنفلونزا A و B و C. تصيب فيروسات الأنفلونزا من النوع A البشر والحيوانات بعدة طرق مختلفة، وتنتشر فيروسات الأنفلونزا من النوع B فقط بين الناس وتسبب أوبئة موسمية.

على الرغم من السيطرة على الحالة الأولى في المكسيك مع متغير AH5N1 ، أعربت السلطات عن قلقها بشأن الفيروس الجديد.