اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 04:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ إعلام: المتحدة تقوم بدور رائد وحملة مكافحة الإدمان تمنع الانجراف وراء التعاطى

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 02:52 م
أستاذ إعلام: المتحدة تقوم بدور رائد وحملة مكافحة الإدمان تمنع الانجراف وراء التعاطى المتحدة للخدمات الإعلامية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة هبة السمرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، أن الشركة المتحدة تقوم بدور رائد ننتظره منذ فترة وأطلقت عدد من المبادرات الوطنية وعلى سبيل المثال مبادرة تصحيح الأخبار الزائفة وعودة برامج الأطفال واستجابة الشركة المتحدة والتفكير في إعادة البرامج التي افتقدها المواطن والطفل المصرى شيء ايجابى.
 
وأضافت الدكتورة هبة السمرى في تصريحات لـ" اليوم السابع " أن حملة الشركة المتحدة لمواجهة المخدرات والإدمان مبادرة مهمة جدا وخاصة أن لكثير من الشباب تنجرف وراء التعاطى والمخدرات في ظل الصورة التي ينقلها الإعلام عن المتعاطين والتى يجب تصحيحها حيث أن الدراما تظهر المتعاطى بشكل غير واقعى ويجذب الشباب للتعاطى وخاصة في تصوير الأفلام لقطات مقربة للشخص الذى يمثل وهو يتعاطى، ويجب الانتباه لذلك جيدا وتصحيحه.
 
ووجهت الدكتورة هبة السمرى في تصريحات لـ" اليوم السابع" التحية إلى الشركة المتحدة للمبادرة ونتمنى الاستمرارفى إطلاق المبادرات التي تسئ للمجتمع المصرى.
 
وتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.
 
وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.
 
وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.
 
 
 
 

إعلام القاهرة

عميد إعلام القاهرة

اخبار مصر

التعليم العالى

اخبار مصرية

المتحدة للخدمات الإعلامية

مكافحة المخدرات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أحمد الطاهري: الشركة المتحدة من أكبر الكيانات الإعلامية فى الشرق الأوسط

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:56 م

"إعلام النواب" تشيد بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. نواب: تلعب دورا محوريا فى ملف الوعي.. ويؤكدون: قناة القاهرة الإخبارية تبرز دور مصر.. وتشكيل لجنة مصغرة لبحث توصياتها فى "الثقافة والآثار والإعلام"

الأحد، 16 أكتوبر 2022 05:20 م

"إعلام النواب" تشيد بدور الشركة المتحدة: القاهرة الإخبارية ستبرز رؤية مصر أمام العالم

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:42 م

خالد الجندى يشيد بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى استعادة أخلاقنا الجميلة

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:59 م

رمضان عبد المعز يوجه الشكر للشركة المتحدة على مبادرة "أخلاقنا الجميلة"

السبت، 08 أكتوبر 2022 05:20 م

"الحياة اليوم" يشيد بهدية الشركة المتحدة أغنية "كان ياما كان" بمناسبة نصر أكتوبر

الخميس، 06 أكتوبر 2022 07:57 م

منى الشاذلي عن فوزها بجائزة الإعلام المرئي: سعيدة بتكليل مجهود الزملاء وأهدي الجائزة لهم وأشكر الشركة المتحدة

الخميس، 06 أكتوبر 2022 12:07 ص

الكاتبة سماح أبوبكر لـ"مساءdmc": الشركة المتحدة بادرت بالاهتمام بالطفل

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:26 م

مخرج سلسلة أم الدنيا: "بشكر الشركة المتحدة على الدعم الكامل للمشروع"

السبت، 01 أكتوبر 2022 08:45 م

باحث سياسى: مبادرات الشركة المتحدة تستثمر فى الوعى وتزيل الغبار عن المواهب

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة