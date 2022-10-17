أستاذ إعلام: المتحدة تقوم بدور رائد وحملة مكافحة الإدمان تمنع الانجراف وراء التعاطى

كتب محمد صبحى

قالت الدكتورة هبة السمرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، أن الشركة المتحدة تقوم بدور رائد ننتظره منذ فترة وأطلقت عدد من المبادرات الوطنية وعلى سبيل المثال مبادرة تصحيح الأخبار الزائفة وعودة برامج الأطفال واستجابة الشركة المتحدة والتفكير في إعادة البرامج التي افتقدها المواطن والطفل المصرى شيء ايجابى.

وأضافت الدكتورة هبة السمرى في تصريحات لـ" اليوم السابع " أن حملة الشركة المتحدة لمواجهة المخدرات والإدمان مبادرة مهمة جدا وخاصة أن لكثير من الشباب تنجرف وراء التعاطى والمخدرات في ظل الصورة التي ينقلها الإعلام عن المتعاطين والتى يجب تصحيحها حيث أن الدراما تظهر المتعاطى بشكل غير واقعى ويجذب الشباب للتعاطى وخاصة في تصوير الأفلام لقطات مقربة للشخص الذى يمثل وهو يتعاطى، ويجب الانتباه لذلك جيدا وتصحيحه.

ووجهت الدكتورة هبة السمرى في تصريحات لـ" اليوم السابع" التحية إلى الشركة المتحدة للمبادرة ونتمنى الاستمرارفى إطلاق المبادرات التي تسئ للمجتمع المصرى.

وتطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام في الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.

وترتكز الحملة، التى ستنطلق عبر وسائل المتحدة الإعلامية المتنوعة، على توعية المصريين في البيوت بشكل علمي لاكتشاف وجود متعاطي مخدرات، والتعامل معه، ووسائل العلاج المختلفة، وتوعية الأجيال الجديدة منذ الصغر بخطورة المخدرات وتسببها في تدمير الكثير من الأسر، حيث أن مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات بالتوعية، لا يقل أهمية عن مواجهة الشائعات التي تهدف إلى تدمير الدولة، ولا يقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، والتعامل مع وجود متعاطي مخدرات في المنزل له أساليب وطرق علمية.

وستقوم المتحدة للخدمات الإعلامية، بتوعية الجمهور بهذا عبر المتخصصين وذوي الخبرة، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية للإعلام في تناول مثل هذه الموضوعات المهمة.