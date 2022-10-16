اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الفصول ويشرح للطلاب ويتابع موقف تسليم الكتب

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:33 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الفصول ويشرح للطلاب ويتابع موقف تسليم الكتب وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الفصول ويشرح للطلاب
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة الشقة الإبتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس.

وتابع شرح المعلمين في عدد من الفصول أثناء الحصص الدراسية، وشاركهم في شرح عدد من الموضوعات فـي اللغة العربية واللغة الانجليزية والرياضيات، وأشاد بجهود المعلمين بالمدرسة في استخدام الوسائل التعليمية السهلة والمبسطة لتوصيل المعلومات إلى التلاميذ.

وأشاد وكيل الوزارة بالتفاعل الجيد بين التلاميذ والمعلمين، كما أشاد بنظافة المدرسة وانضباطها، وتفقد المكتبة ومعامل العلوم والحاسب الألي، وحجرات الانشطة، وتابع موقف تسليم الكتب للطلاب، موجهاًممارسة الانشطة المتعددة، واكتشاف المواهب، ودعمهم، وتفعيل مجموعات التقوية.

جانب من تفقد وكيل الوزارة للفصول
جانب من تفقد وكيل الوزارة للفصول

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يشرح للطلاب
وكيل تعليم كفر الشيخ يشرح للطلاب

 

متابعة الفصول
متابعة الفصول

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الحصص الدراسية
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الحصص الدراسية

 


كفر الشيخ

كتب دراسية

أنشطة طلابية

حجرات انشطة

مجموعات تقوية

حاسب ألي



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