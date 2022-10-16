وكيل تعليم الجيزة تؤكد ضرورة تفعيل اليوم الرياضى بالمدارس

كتبت - مرام محمد

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة الدقى التعليمية، لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتفقدت وكيل المديرية الفصول الدراسية، وأكدت على تسليم الكتب الدراسية وعدم ربطها بالمصروفات واستمعت إلى الطلاب وللاطمئنان على سير العملية التعليمية، مع التأكيد على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء، وذلك بحضور هالة كمال مدير عام الإدارة.

وفي سياق متصل، تفقدت أمل مبروك مدير عام التعليم العام، مدارس الوحدة العربية تعليم أساسي، وأطفيح الثانوية بنين، ومصطفى القياتى الرسمية للغات التابعين لإدارة أطفيح التعليمية.

وشددت مدير عام التعليم، خلال جولتها على ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب للمدرسة والفصول ومواقيت الراحة (الفسحة)، لضمان عدم حدوث أي تداخل بين الطلاب وضمان سريان المنظومة بانضباط، مشددة على الحرص على سلامة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم.