اليوم السابع
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مصرع مهندس سقط من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء في الزقازيق

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:41 م
مصرع مهندس سقط من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء في الزقازيق اسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقي مهندس مصرعه، إثر سقوطه من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء بناحية مساكن مرور الصدر في الزقازيق بالشرقية.
 
وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع المدعو أحمد ع ع، 34 عامًا، مهندس، مقيم في مدينة الزقازيق؛ إثر سقوطه من الطابق العاشر في منور عقار تحت الإنشاء بناحية مساكن مرور الصدر بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق.
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

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