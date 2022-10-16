محافظ القليوبية: تحويل المقصرين فى متابعة منظومة المتغيرات المكانية إلى النيابة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا برؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والأقسام الفنية مع رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية.

وشدد المحافظ، على ضرورة التصدي بكل حزم لكافة صور التعديات أيا كان نوعها من بناء مخالف أو تشوينات أو تراكمات أو أية تغييرات جديدة وإزالتها فوراً في الحال، مؤكدًا أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة.

ووجه الهجان، رسالة تحذيرية لكل المسئولين بأنه لن يتم التهاون في هذا الملف وسيتم تحويل المقصرين إلي النيابة العامة مع نقل الموظف المقصر إلي مدينة أخرى.

وناقش محافظ القليوبية، وضع آليات جديدة تضمن سرعة العمل والتصدي الفوري لكافة التعديات حال حدوثها مع تذليل كافة التحديات التي تواجه العاملين بالمتغيرات المكانية لضمان تنفيذ إزالة كافة التعديات في المهد مشددا علي ضرورة إزالة كل ما تم رصده مخالفا من قبل وحدات المتغيرات المكانية.

ووجه الهجان، بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.

وشدد المحافظ، على اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهاً مدير وحدة المتغيرات بضرورة إخطار رؤساء المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، فوراً بشأن أي تغير يتم رصده في نطاق الزراعة أو حرم الري، وإعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ، بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز، إضافة لتقرير أسبوعي بالمتغيرات الجديدة، والرد الخاص بشأنها من قبل مسئولي مجالس المدن.

وخلال اجتماعه أكد محافظ القليوبية، أنه سيجرى تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية وفقًا لذلك الملف لما له من أهمية قصوى وأولوية هامة حيث وجه المحافظ بالتحقيق مع أقل 3 قري في مستوى الردود وتنفيذ الازالات وعدم المتابعة.