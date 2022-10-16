كلية التكنولوجيا جامعة حلوان تنظم ورشة عمل لمناقشة قضايا تغير المناخ

كتب محمد صبحى

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، ورشة عمل لمناقشة قضايا التغيرات المناخية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والدكتور أحمد الجيوشي فتوح نائب الوزير السابق للتربية والتعليم للتعليم الفني، وبقسم تكنولوجيا السيارات بالكلية والمنظم للورشة، وتنسيق الدكتور ياسر فتوح الأستاذ بالكلية، وذلك بمناسبة استضافة مصر ل مؤتمر المناخ في شرم الشيخ نوفمبر 2022 .

ويأتي ذلك في إطار عقد كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، بالتعاون مع كلية التكنولوجيا جامعة أكسفورد برووكس الإنجليزية، ورشة عمل 2022 لمناقشة قضايا التغيرات المناخية وعلاقتها بقطاعات النقل والطاقة.

وناقشت الورشة علي مدي جلستين مجموعة من قضايا التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاعات النقل و السيارات و الطاقة في تفاقمها بما تبعثه تلك القطاعات من غازات الاحتباس الحراري، وسبل التغلب علي تلك الانبعاثات الكربونية وصولا للصفر المكافئ منها Net Zero Carbon Emission بما يتطلبه ذلك من سياسات استبدال السيارات التي تستخدم الوقود الاحفوري واحلال السيارات الكهربية محلها، بالاضافة لسياسات ترشيد الطاقة والاستخدامات المنزلية المسببة للتغيرات المناخية، وتحدث فيها لفيف من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس

كما شارك في ورشة العمل أون لاين خبراء جامعة اكسفورد برووكس الانجليزية ضمن مشروع دولي للتعاون مع جامعة حلوان بتمويل من المجلس البريطاني لنشر الوعي الطلابي بقضايا التغيرات المناخية، ودعم تشكيل فريق طلابي من كلية التكنولوجيا جامعة حلوان للمشاركة في المسابقة السنوية الدولية لتصميم و تصنيع السيارة الكهربائية الفورمولا الطلابية Formula Student Electric Vehicle.

وافتتحت ورشه العمل بكلمة من الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير السابق للتربية والتعليم للتعليم الفني والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات بالكلية بالترحيب بالحضور واشاد سيادته بدور الطلاب المشتركين في مشروع مسابقة الفورمولا لما له تأثير كبير وفعال في قطاعات النقل والسيارات.

وأوضح الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية الدور الذي قام به الطلاب في مشروع الفورملا والتطورات التي حدثت بين الجامعة الاجنبيه والكلية والجانب الايجابي في الاجتماعات التي حدثت اون لاين مع الطلاب من حيث تنميه اللغة لدي الطلاب واكسابهم العديد من المهارات الايجابية مثل القيادة والتفكير الإبداعي.

ثم تقدم الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب بعرض نقاط القوة والضعف الموجوده في الكلية وما سوف يحدث في الكلية من تطور خلال الخمس سنوات القادمة.

ثم تحدث الدكتور صبري علام رئيس قسم تكنولوجيا السيارات ومستشار النقل والمواصلات السابق بجامعة حلوان عن نوعيات الملوثات واهميتها والقواعد المنظمه لها وكيفية التحكم، كما تحدث عن أهم الملوثات وتأثيرها علي الصحة وتشجيع السكك الحديديه والنقل الجماعي لتقليل كثافة الأفراد علي الطرق وفي نهاية ورشه العمل تحدث الجيوشي عن مشروعات التعاون الدولي وبرنامج السيارات الهجين وربط المهارات بسوق العمل وان الهدف الأساسي منه تطوير المناهج الدراسية كما استعرض مشروع الفورملا ومشاركة كليات الهندسه في مصر في المسابقات التي تحدث بعين شمس وبالتالي تكوين فريق ثاني بجامعة حلوان لتصنيع السيارات الكهربيه وقدم طلاب مسابقة الفورمولا عرض عن سيارة كهربية صغيرة تم تصنيعها كنموذج مصغر للتعلم ونوه الجيوشي الي ان إشراك الفتيات في مثل هذه المسباقات يدي الي النجاح الساحق وتجربه فريدة من نوعها للتقدم نحو الافضل .

كما استعرض الدكتورعبد الله جلال غانم رئيس قسم تكنولوجيا التبريد والتكييف والعميد الأسبق للكليه دور البحث العلمي في معالجة قضايا المناخ وقال أننا سبقنا العالم في التفكير في الحد من الملوثات وأن مصر أول دوله لديها محطة شمسيه علي مستوي العالم كما استعرض كيفية حل مشكله التكييف والاحتباس الحراري في مركبات التبريد التي تستخدم في السيارات.

كما عرضت الدكتورة زينب صلاح بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية كيفية الاستخدام الأخضر للحد من التلوث وتقليل الانبعثات الحراريه وكيفية تغيير السلوكيات الخاطئة ونمط الحياة والاستهلاك بطريقة صديقة للبيئه.

وتحدث الدكتور احمد غيطاس الأستاذ بهيئة الاستشعار عن بعد عن التغيرات المناخية و سياسات الحد منها عن طريق دعم التحول للطاقة الشمسية و الهيدروجين الاخضر.

كما أجرى الحضور جوله أونلاين مع الدكتوراستيفين صامويل حيث قدم رؤية جامعة اكسفورد برووكس للسياسات التي من شأنها الحد من الانبعاثات الكربونية من اجل عالم اكثر استدامة و اخضرار.

كما تحدث المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعه بالنقابه العامه للمهندسين عن رؤية مصر 2030 بيئه وطاقه وشباب وقد تحدث عن نسب الانبعاثات السامه نتيجه لوسائل النقل التي تصل الي 23 % من السيارات والحافلات والقطارات والسفن والطائرات ما يشكل آثار سلبيه عظيمه علي المكون الاساس للمجتمعات الا وهو العامل البشري كما تتطرق الي مبادرتي رئيس الدوله السيارات الكهربيه واحلال السيارات للعمل بالغاز.