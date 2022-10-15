خالد القاضي: مؤتمر قمة المناخ حدث تاريخي يضم 120 دولة في قمة واحدة

كتب محمد شعلان

قال الدكتور خالد القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان وأستاذ البيولوجى وصحة البيئة ومؤسس تحالفات المبادرات الوطنية لتغير المناخ، إنه لو لم تكن هناك خطوات استباقية فى الأمن الغذائى المصرى منذ عام 2014 - وبخاصة المحاصيل الحقلية الاستراتيجية وفى مقدمتها القمح، فإن حالنا كان سيصبح صعبا اليوم.

وأضاف القاضي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد: "لدينا مخزون استراتيجى 6 أشهر من القمح، وبالنسبة للذرة الصفراء، نحن لا نزال نزرع اكثر من مليون فدان، حصيلتهم 3 ملايين إردب، ولكن نحتاج إلى 12 مليون إردب ذرة صفراء".

وأشار الدكتور خالد القاضي، أستاذ البيولوجى وصحة البيئة، إلى أن مؤتمر قمة المناخ cop 27 حدث تاريخى يناقش قضايا تهم العالم كله ويشارك فيه المصريين، قائلا: "أهمية المؤتمر ليس فقط لشعور العالم بالأمن والأمان الموجود فى مصر، ولكن لوجود 120 دولة فى قمة واحدة".