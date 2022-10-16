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ضوابط تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى وعدد الاختبارات فى كل ترم

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:00 ص
ضوابط تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى وعدد الاختبارات فى كل ترم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى تشمل 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، بحيث الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة للاختبار النهائي يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
 
 
 

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