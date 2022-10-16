رفع 113 ألف حالة إشغال وتشميع 205 منشآت مخالفة فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، أنه فى إطار جهود المحافظة بالتعاون بين شرطة المرافق والأجهزة الأمنية والأحياء والمراكز والمدن بشأن تحقيق الإنضباط بالشارع ورفع الإشغالات وإزالة التعديات للمحال العامة والمنشآت التجارية نظرًا لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية ولتوفير حرم امن لسير المواطنين، نجحت المحافظة خلال الشهر الماضي في رفع 113 ألف حالة إشغال متنوعة من كافة قطاعات المحافظة للمحال والمقاهى والكافيهات والورش وكافة أوجه التعديات على حرم الطريق العام.

وأضاف أن الجهود أسفرت عن رفع 154 الف طن مخلفات ورتش من الطرق والمحاور لتحسين الحالة العامه والحفاظ على المظهر الحضارى لها وتحرير 70 محضر بيئي لمحال ومنشآت وورش مخالفة .

وأوضح تقرير تلقاه محافظ الجيزة من اللواء هشام عبد الصمد مدير إدارة شرطة المرافق، ضبط 68 سيارة نقل أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك نتاج للحملات والأكمنه الثابتة والمتحركة التى يتم تنظيمها على مدار اليوم لضبط المخالفين الى جانب إزالة 27 الف حالة تعدى على المجارى المائية والمصارف خلال حملات مكبرة بالمراكز والمدن لإزالة التعديات والحفاظ على المجارى والمصارف المائية.

وبالتعاون مع شرطة المرافق، شهدت المحافظة تنفيذ 205 قرار غلق وتشميع لمنشآت غير ملتزمة بمواعيد الغلق و تمارس أنشطة بالمخالفة وعدم الإلتزام بالمعايير المحددة للتشغيل ولا تستوفى التراخيص اللازمه بالاضافه الى تحرير 186 محضر تنظيم و174 محضر لإعلانات مخالفة و679 محضر إشغال للطريق العام.

وأوضح التقرير عن نتائج الحملات والتى أسفرت عن رفع 68530 كرسي متنوع و 10838 ترابيزة متنوعة و679 عربات يد و1220 ثلاجات عرض و 5044 اوتاد وسلاسل حديدية و493 انبوبه غاز و82 عربه كارو و 2226 ميزان و3354 استاند حديد و6975 ارجيلة وعدد 19 الف و340 حالة إشغال متنوعة، شملت فروشات وماكينات اسبرسو ومدرجات فاكهة وتروللى وشاشات عرض وتروسيكلات بائعين متجولين وعربات فول وشماسي وشوايات وغرز شاى وكاوتش وعربات مأكولات وماكينات لحام وسماعات وتوك توك وفاترينات وكمبروسر وسلالم خشب وحديدية ومانيكان.

وثمن محافظ الجيزة، التعاون القائم مع مديرية أمن الجيزة وشرطة المرافق فى تحقيق الانضباط فى الشارع وتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين، مؤكدا على مواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالاستمرار فى شن الحملات ومتابعة التزام المحال العامة والورش بمواعيد الغلق المحددة وعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام.