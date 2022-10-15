فوز 6 مشروعات فى الجيزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.. صور

كتبت - مرام محمد

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فوز 6 مشروعات بالمحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، مشيرا بأنه قد تقدم 167 مشروعا للمسابقة، وتم اختيار أفضل 6 مشروعات منها حققت كافة المعايير المحددة.

وأكد راشد، أنه قد تم اختيار مشروع "شجرة بيتنا" المقدم من الطالبة دنيا إبراهيم السعيد الخطيب ليكون سفيراً لمحافظة الجيزة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة والذى ينتمى إلى فئة مشروعات الزراعة الحضرية لتنمية ضواحى المدن والأحياء بالمحافظة من خلال زراعة الأسطح والذى يسهم فى زيادة المعروض من السلع الغذائية لخفض أسعارها إلى جانب توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال إشراك أهالى تلك المناطق بأعمال الزراعة وجنى ونقل المحاصيل والأعمال الصناعية القائمة عليها وإعادة التدوير مما يحسن من المستوى الإقتصادى لتلك الأسر.

وأشار إلى أن من المشروعات الفائزة كبيرة الحجم المشروع المقدم من المهندس إبراهيم محمد حسن بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى ابو رواش، ومن المشروعات متوسطة الحجم المشروع المقدم من شركة اورجانيك فوود اندسترى بمشروع فهودى فارم للأمن الغذائي، ومن المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة " المقدم من اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، ومن المشروعات المجتمعية الغير هادفة للربح المقدم من إسلام عبد الخالق ابو بكر بإحدى المدارس الدولية وهو إعادة استخدام النفايات فى الأنشطة التعليمية، ومن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيرات المناخ المشروع المقدم من السيدة سعيدة محمود حسين بإحدى جمعيات التنمية بمشروع فيد واستفيد.