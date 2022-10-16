رئيس وزراء العراق المكلف يبحث مع المبعوثة الأممية الأوضاع السياسية فى البلاد

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السوداني، الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أكد مكتب إعلام الحكومة العراقية أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع السياسية العامة في البلاد، والتأكيد على تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية، وتدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق.

وأكد السوداني، أن برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد، معرباً عن حرص الحكومة العراقية القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الانسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق.

من جانبها قدمت بلاسخارت التهاني إلى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء العراق، وأكدت دعم البعثة الأممية لتشكيل حكومةٍ تلبّي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوّناته.