رئيس جامعة المنوفية يفتتح تجديدات كلية التربية

المنوفية - محمد فتحى

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية، تجديدات وتطوير الكلية ورفع الستار عن اللوحة التذكارية بحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة السابق ولفيف من عمداء الكليات ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

تفقد مبارك المدرجات والمعامل التى تم تجديدها، وأشاد بحجم الأعمال التى تمت بالكلية، مؤكدا أن الكلية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة نتيجة تكاتف جهود جميع المخلصين وسعى دؤوب على مدار شهور واليوم جنى ثمار هذه الجهود، وتوجيه الشكر لهم تقديرا لما قدموه.

وأكد رئيس الجامعة أن التطوير الذى تم بالكلية يأتى ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية 2030، ورؤيتها لتنفيذ الكثير من المشروعات والمنشآت والتجديدات من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية الموجودة وتعظيم الاستفادة منها، موجها بأهمية توعية الطلاب بالإنجازات والمشروعات القومية التى تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الجمهورية الجديدة، وتعريفهم بالانجازات التى تتم بالجامعة والكلية ليتعلموا كيفية الحفاظ عليها والاستفادة من المكتسبات التى تمت من أجل صالح الطلاب تحقيقا لرؤية ورسالة الكلية لتكون رائدة ومتميزة في مجال التعليم، والبحث التربوي، وخدمة المجتمع، محلياً وإقليمياً لتخريج معلمين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل التربوي بمستوى متميز، وإنتاج بحوث تربوية تتواكب مع التطورات المستمرة، ونقل المعرفة التربوية لخدمة المجتمع، وتنمية البيئة.

وأعرب الدكتور صبحى شرف عن سعادته بتنظيم هذا الاحتفال فى هذا اليوم المتميز الذى تشهده الكلية لافتتاح التجديدات التى تمت بالمدرجات، ومعامل: الكمبيوتر، الحيوان، النبات، علم النفس، معمل التدريس المصغر، والموقع العام، مستعرضا الجهود التى تمت من خلال عرض توضيحى لجميع الأعمال قبل التجديد وبعده، موجها كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين فى هذه الإنجازات وعلى رأسهم قيادة واعية ومتعاونة متمثلة فى رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ الشئون الهندسية والمالية والشركة القائمة بالأعمال، وشكر خاص لفريق العمل بالكلية لتفانيهم فى العمل.

وخلال الحفل قام عميد الكلية بإهداء درع تذكارى للدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة السابق، الدكتور عمرو الكشكى عميد التربية للطفولة المبكرة، المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، المحاسبة سحر النجار مدير عام الشئون المالية، اللواء عماد المسيدى مدير عام الأمن الداخلى، والمهندسين المسئولين بشركة المقاولات، وفريق العمل بالشئون الهندسية، وفريق العمل بالكلية.