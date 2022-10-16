رئيس الصين لزعيم كوريا الشمالية: الوضع الدولي يتغير وينبغي تعزيز التعاون

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، برسالة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أكد فيها على تعزيز التعاون بين بكين وبيونج يانج.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسالة بالتزامن مع يوم افتتاح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، مشيرة إلى أن بكين أرسلتها في الـ13 من أكتوبر.

وقال الرئيس شي في الرسالة إن "التغييرات الحادة والمعقدة التي تشهدها الأوضاع الدولية والإقليمية الآن، تؤكد أهمية تعزيز الاتصال الاستراتيجي وتعزيز الوحدة والتعاون في المنطقة".

وأضاف: "في ظل الوضع الجديد، سأبذل مع الرفيق الأمين العام جهودا نشطة لدفع العلاقات الودية والتعاونية التقليدية بين الصين وكوريا الديمقراطية للتقدم والتطور مع الزمن، وإعطاء المزيد من السعادة لكلا البلدين وشعبي البلدين، وإحلال السلام في المنطقة والعالم".

وأفاد الرئيس الصيني في الرسالة بأنه على استعداد لتقديم مساهمة أكبر من أجل الحماية والاستقرار.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الشمالية والصين، قال شي جين بينج "إن الصين وكوريا الشمالية جارتان صديقتان تربطهما الجبال والأنهار"، مشيرا إلى أن الصداقة التقليدية بين البلدين تزداد قوة مع مرور السنين.

وأشار الرئيس الصيني في رسالته إلى أن مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني العشرين سيبدأ حقبة جديدة من الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، موضحا أنها رحلة جديدة لنحت فصول جديدة.