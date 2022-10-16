جامعة بنها تنظم ندوة بعنوان "التغيرات المناخية.. الجهود والتحديات"

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المهندس طارق شلبي نائب وزيرة البيئة ومستشار المخاطر والتغيرات المناخية، وذلك على هامش الندوة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت عنوان "التغيرات المناخية: الجهود والتحديات"، بقاعة تحيا مصر، وذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة وطلاب الجامعة.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الندوة تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية لجامعة بنها وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعي، وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة تهتم أيضا بتنظيم العديد من الفاعليات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي في إطار الاستعداد لمؤتمر الأطراف والمزمع عقده في نوفمبر القادم برئاسة جمهورية مصر العربية بمدينة شرم الشيخ، وذلك من خلال عقد المؤتمرات أو الندوات وورش عمل، بالإضافة إلي تدشين وحدة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة بكلية الزراعة بمشتهر، مشيرا إلي فوز الجامعة بـ2 مشروع ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وهما مشروع إدارة وتشغيل معدات نقل التربة في فئة المشروعات المتوسطة بكلية الزراعة بمشتهر، ومشروع تحسين مقاومة أسماك البلطي ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة بكلية الطب البيطري بمشتهر.

وخلال الندوة تم استعراض مفهوم التغيرات المناخية، والتهديدات التي تفرضها آثار تلك التغيرات على كافة جوانب الحياة، كما ناقشت الندوة تأثير التغيرات المناخية على خطط التنمية والأمن الغذائي وعددا من الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية في مصر كما تناولت الندوة الرؤية الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.