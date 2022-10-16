اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:46 م
أكرم القصاص
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أوهمهم بقدرته على حجز شقق سكنية..

تجديد حبس صاحب شركة 15يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين في إمبابة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:43 م
تجديد حبس صاحب شركة 15يوما لاتهامه بالنصب على المواطنين في إمبابة شقق سكنية - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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جدد قاضى المعارضات بالجيزة، حبس صاحب شركة عقارات 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بحجة حجز شقق سكنية لهم.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس المتهم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من عدد من الأشخاص، اتهموا فيه صاحب شركة بالنصب عليهم، فى منطقة إمبابة، وذكروا أنه استولى منهم على مبالغ مالية، بحجة حجز شقق سكنية لهم، إلا أنه احتال عليهم.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


جرائم النصب

امن الجيزة

النيابة العامه

العقارات



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