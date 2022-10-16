باراك أوباما يشارك بفعاليات انتخابية فى جورجيا وميتشيجان قبل الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

يتوجه الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما إلى مدينتي أتلانتا وديترويت للمشاركة فى فعاليات انتخابية فى الأسابيع الأخيرة من الانتخابات النصفية.

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن الحزب الديمقراطى فى جورجيا قال فى بيان السبت إن أوباما سيحشد الدعم الانتخابى للمرشحين الديمقراطيين فى 28 أكتوبر. ولم يتضح أيا من المرشحين الديمقراطيين سيحشد لهم أوباما فى جورجيا، التي يوجد بها عدد من سباقات حامية على منصب الحاكم وعلى مقعد مجلس الشيوخ الأمريكيى.

ثم سينضم أوباما إلى حاكمة ميتشيجان جريتشن وايتمر، والديمقراطى جارلين جيلكريست، فى فعالية حاشدة فى 29 أكتوبر، بحسب ما ذكر فريق وايتمر فى بيان. وتشهد ولايتا ميتشيجان وجورجيا سباقات تنافسية أيضا فى مجلس النواب، وبعضها يضم مرشحين جمهوريين نشروا مزاعم كذابة عن التزوير فى انتخابات 2020.

كما أعلن الحزب الديمقراطى فى ويسكونسن أن أوباما سيشارك المرشحين الديمقراطيين فى ميلوكى فى 29 أكتوبر. وقال أوباما فى مقابلة مع بودكاست "انقذوا أمريكا" إن أحد الأمور التي يريد التأكيد عليها فى هذه الانتخابات هي أهمية النظر ليس فقط إلى قمة بطاقة الاقتراع، ولكن أيضا الطريق إلى الأسفل لأن هناك سباقات الحكام ووزراء الخارجية والمجالس التشريعية للولايات التي هي مهمة حقا.

وكان أوباما قد فاز بولايتى ويسكونسن ميتشيجان فى انتخابات 2008 و 2012، ولم يفز بجورجيا فى أى من الحملتين الرئاسيتين، لكن الرئيس بايدن فاز بها فى 2020 ليصبح أول مرشح رئاسى ديمقراطى يفوز بالولاية منذ بيل كلينتون عام 1992.