المشدد 7 سنوات لسائق قتل شخصا وشرع في إنهاء حياة آخر بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفي خلف محمد أمين، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق، لاتهامه وآخر هارب، بقتل شخص والشروع في قتل آخر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3445 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1149 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "كريم محمد إبراهيم"، 30 سنة، سائق، ومتهم اخر هارب، قتلا المجني عليه "وائل الياس نصري بخيت"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق خرطوش" وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه أعيرة نارية إلى أن تمكن المتهم الأول من إصابته بعيار ناري استقر بفخذه الأيسر محدثاً إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أنه كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ومعاونته على إتمام الجريمة حال إحرازه سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" عازيا قصد المتهمان إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعا في قتل المجنى عليه أحمد عبد الله عبد الرحمن أبو الفتوح، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق خرطوش"، وحال اتمامهم الجريمة محل الاتهام الأول تصادف مرور المجنى عليه سالف الذكر فأصابه المتهم الثاني بعيارا ناريا استقر بساقه الأيسر محدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

واختتم، أنه كان ذلك حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره ومعاونته على إتمام الجريمة حال إحرازه سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، عازيا قصد المتهمان إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لدخل لا لإرادتهم فيه وهو مدراكته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "بنادق خرطوش"، حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.