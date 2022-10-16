الفاو: 22 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة فى إفريقيا

كتبت أسماء نصار

‏‎أكد عبد الحكيم واعر المدير العام والمساعد الممثل الإقليمي للشرق الأدني وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة، أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح حدث هام للمنطقة العربية كلها نظرا لما يقدمه من خدمات فى المياه، وتتشرف الفاو بأن تكون شريكا أساسيا فيها.

‏‎

وأوضح واعر خلال كلمته فى فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه ، أن هذا الحدث فرصة كبيرة للاستجابة لتحديات المياه وأهمية خاصة نظرا لانعقاده قبل مؤتمر المناخ cop27، موضحا أنه سيتم إطلاق مبادرتين للمياه فى مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ.

‏‎وأشار المدير العام والمساعد الممثل الإقليمي للشرق الأدني وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة، إلي أنه منذ فترة كبيرة لم يكون هناك تركيز كاف على المياه ولكن فى ظل التغيرات المناخية الحالية أجبرت علينا بضرورة الاهتمام بالمياه فى القارة الإفريقية .

‏‎وأكد، أن ندرة المياه أصبحت تحدي كبير فى ظل التغيرات المناخية الحالية، منوها إلي أن أسبوع القاهرة هذا العام يستضيف الاجتماع العالى للمياه والزراعة ويشارك فيه عدد من المسئولين ، ويتضمن مناقشات رفيعة المستوي.

‏‎وتابع،"نظرا للأزمات التى شهدناها مؤخرا أزداد التحديات مما دفع العديد من البلدان إلي إعادة النظر فى الاستراتيجيات الخاصة بالأمن الغذائي وتعمل منظمة ألفاو على التركيز على الإدارة المتكاملة للمياه والعلاقة بين المياه والغذاء وعلينا أن نستغل العلوم لتحقيق الأمن الغذائي".

‏‎وأضاف الواعر، إن منظمة الفاو تعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه ، موضحا أن أن خطر المجاعة يهدد نحو 22 مليون شخص في منطقة القرن الأفريقي التي اجتاحها الجفاف، كما أن سنوات من الأمطار غير الكافية