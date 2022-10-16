الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى ينفذ حملة لتوعية المواطنين بمنطقة روضة السيدة

كتب سيد الخلفاوى

نفذ فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، حملة لتوعية المواطنين بمنطقة روضة السيدة ".

وأوضح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن الحملة شملت العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية للمواطنين، تناولت استطلاعات لرأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وحملة طرق أبواب للوصول لربات الأسر بالمنازل، وتوزيع بروشورات ومطبوعات لحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى.

وأضاف رئيس الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أنه تم تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وطريقة إعادة تدوير للزيوت المستعملة للاستفادة منها في عمل الصابون، والخط الساخن بالشركة ١٧٥ لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة.