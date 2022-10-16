الرسم التوضيحي لتحويلات مرورية بسبب غلق ميدان ماجدة بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام

نشرت إدارة المرور، الرسم التوضيحى لعملية غلق ميدان ماجدة بمدينة 6 أكتوبر لمدة عام لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل محطة الحصري، مع إجراء تحويلات مرورية لحركة السيارات منعا للزحام.

وكشف مصدر أمني، أنه فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل وتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (الحصري) بميدان ماجدة بالمحور المركزى الموازى بمدينة 6 أكتوبر ضمن مشـروع المونوريل خط 6 أكتوبر (بدايـة مـن مـحـطـة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر) فسوف يستلزم الأمر إجراء غلق كلى لميدان ماجدة أمام حركة المرور تحديداً (المتجـه مـن ميـدان ماجدة اتجاه میدان سیتی سكيب والقادم من ميدان سيتى سكيب اتجاه ميدان ماجدة) وذلك لمدة (12 شهر) حتـى يـوم الأحد الموافق 15 / 10 / 2023 وذلك بطـول مايقرب من (200 متر) وعرض (38 متر) علما بأن حركة المرور اتجاه ميدان الحصرى وقسم شرطة أكتوبر أول تعمل بكامل طاقتها .

وأوضح المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلات المرورية الآتية :

- التحويلة المرورية الأولى

- حركة المركبات القادمة من نادى 6 أكتوبر وامتداد محور 26 يوليو وترغب بالسير اتجاه میدان سيتى سكيب تسلك المسار الآتى :

الدخول يميناً بشارع التحرير (قبل موقع الغلق مباشرة) استكمال السير بشارع التحرير وصولا حتى ميدان 17 ثم الدوران إتجاه اليسار بميدان 17 بإتجاه شارع 17 وصولاً حتى المحور المركزى الموازى بعد تجاوز منطقة الأعمال ثم الدخول يميناً إتجاه ميدان سيتى سكيب .

- التحويلة الثانية :

المركبات القادمة من ميدان سيتى سكيب وترغب بالسير إتجاه ميدان الحصرى تسلك المسار الآتى : الدخول يميناً بشارع كمبوند السرايا "قبل موقع الغلق بمسافة "150 متر ثم الدخول يساراً إتجاه شارع خلف مكتبة جامعة 6 أكتوبر، ثم إستكمال السير بشارع خلف مكتبة الجامعة وصولاً لميدان الحصرى .

لفت المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.