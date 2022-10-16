الداخلية تواصل استخراج وثائق الأحوال المدنية والجوازات بالمجان للمكفوفين

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تستمر وزارة الداخلية في استخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية، لمدة أسبوع على مستوى الجمهورية بمناسبة اليوم العالمى للمكفوفين.

واضطلعت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بتنظيم زيارة لـ (6) مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال بتلك المناسبة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة)، حيث تم إهداؤهم (603 ) عصى بيضاء، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل"، وذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.