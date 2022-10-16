اجتماع لمياه سوهاج لمراجعة تطبيق معايير صرف المنشآت الصناعية

سوهاج ــ عمرو خلف

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماعا موسعا ضم مسئولى الصرف الصناعى بالشركة وممثلين عن جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة وإدارة صحة البيئة وهيئة التنمية الصناعية وكذلك ونقباء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والعلميين، وذلك لمراجعة تطبيق معايير صرف المنشآت الصناعية ومطابقة السيب النهائى بجميع المنشآت الصناعية بسوهاج، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا أن تطبيق معايير الصرف الصناعى تساهم فى المحافظة على استثمارات الدولة من شبكات الصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والمحافظة على البيئة وصحة الانسان.

وأشار الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أنه يتم رفع عينات من المنشات الطبية طبقاً لنوع النشاط والتى تنقسم الى مخلفات ذات خطورة شديدة ومخلفات ذات خطورة متوسطة ومخلفات ذات خطورة بسيطة، وذلك للتأكد من تطبيق معايير الصرف الصناعى ومطابقة السيب النهائى، وأن الشركة تقدم خدمة الدعم الفنى لتلك المنشآت حفاظا على شبكات الصرف الصحى واستثمارات الدولة.

وفى نهاية اللقاء، طالب رئيس مياه سوهاج أصحاب المنشآت الطبية بسرعة التوجه إلى إدارة الصرف الصناعى والتعاقد على رفع عينات دورية طبقا لنشاط تلك المنشآت وتوفيق أوضاع المنشآت غير المطابقة.