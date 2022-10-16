أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء تزعم صدور قرار بإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك".

الحكومة تنفى إلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك" كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من أنباء تزعم صدور قرار بإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مشروع الدراجات الجديدة "كايرو بايك"، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار العمل بالمشروع واستكمال المحطات الخاصة به بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، باعتباره من أهم المشروعات التي تسهم في تخفيف الكثافات المرورية، من خلال الاعتماد على الدراجات كوسيلة مواصلات صحية وصديقة للبيئة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات، مُشيرةً إلى أنه من المقرر تشغيل المشروع في مرحلته الأولى والتي تتضمن إنشاء 26 محطة، قبل عقد مؤتمر المناخ (COP27).

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول فعاليات قافلة طبية فى محافظة شمال سيناء

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول فعاليات القافلة الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وجامعة طنطا، بالتزامن مع احتفالات نصر اكتوبر العظيم، خدمةً لأهالي محافظة شمال سيناء في 13 تخصصًا طبيًا مختلفًا، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، وتحت اشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، وبالتعاون مع مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية. "العربية للتصنيع" تفتتح شركة جديدة للوحات المرورية المؤمنة تفتتح اليوم الهيئة العربية للتصنيع، شركة جديدة تضاف لعدد من القطاعات الرائدة داخل الهيئة، وهي الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة.

المالية: الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء..والإعلان قريبًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

التعليم: مراجعة مناهج الفصل الدراسى الثانى للصفين الرابع والخامس الابتدائى

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى، إنه تم البدء فى مراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني، بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائي، قبل طباعتها فى إطار خطة الوزارة لتعديل وتخفيف المناهج الدراسية، على أن يتم إرسال خطاب إلى المدارس، محدد فيه الدروس التي ستكون للاطلاع فقط، دون حذفها من الكتب، بحيث يطلع عليها الطالب ويستفيد منها، ولا يتجاهلها، لأنها ثرية بالمعلومات.

"الكماليون" يسيطرون على مفاصل جماعة الإخوان الإرهابية.. والسر فى التمويل "من رحم التمويل يولد الإرهاب".. كانت هذه نقطة البدء لفصائل جماعة الإخوان الإرهابية، فبعد ثورة 30 يونيو 2013، شهدت الجماعة الإرهابية أكبر موجة من الانقسام إلى مجموعات متعددة من الفصائل والميليشيات، ورغم أن "محمد كمال" مسئول الجناح المسلح للجماعة، كان يملك مفاتيح تحرك كل هذه الفصائل، إلا أن التمويل الذى كان يأتي من الخارج، كان المحدد الرئيسى لتحركات هذه الفصائل والميليشيات.

النقل: تطوير الطريق الدولى الساحلى ليصبح 6 حارات بكل اتجاه

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري، جولة تفقدية لمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى (جمصة / المنصورة الجديدة) بطول 40 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا، بحيث يصبح الطريق في هذه المسافة 6 حارات بكل اتجاة منها 3 حارات للرصف الخرساني يخصص للشاحنات، لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة، بالإضافة إلى إنشاء 18 كوبري علوي في الاتجاهين على طريق الخدمة.

وزير الصحة يحيل مدير مستشفى بولاق الدكرور العام للتحقيق