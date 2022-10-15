اليوم السابع
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السبت، 15 أكتوبر 2022 08:47 م
أكرم القصاص
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وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان الأعمال الجارية لتطوير الطريق الدولى الساحلى

السبت، 15 أكتوبر 2022 08:19 م
وزير النقل ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان الأعمال الجارية لتطوير الطريق الدولى الساحلى جانب من الجولة
كفر الشيخ محمد سليمان

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تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ورئيس هيئة الطرق، الأعمال الجارية في توسعة وتطوير الطريق الساحلي ضمن الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير من بورسعيد إلى محافظة كفر الشيخ.
 
وتفقد خلال الزيارة الأعمال الجارية التي يشهدها الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ ضمن الأعمال التي يشهدها الطريق، والتقى بعدد من المهندسين والقائمين على العمل، وتابع وزير النقل والمحافظ ما يتم من أعمال توسعة وتطوير.
 
جانب من زيارة النقل ومحافظ كفر الشيخ
جانب من زيارة النقل ومحافظ كفر الشيخ

الاعمال الجارية في اعمال التطوير
الاعمال الجارية في اعمال التطوير

جانب من اعمال التفقد
جانب من اعمال التفقد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
 

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بلطيم



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