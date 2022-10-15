50 ورقة عمل فى ختام المؤتمر الدولى لجامعة حلوان حول "مستقبل إعداد المعلم"

كتب ـ محمد صبحى

شهدت كلية تربية حلوان اختتام فاعليات مؤتمرها العشرين والدولي الثالث "مستقبل إعداد المعلم في ضوء متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة"، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام حمدي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، ومقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور خالد مالك.

وناقش المؤتمر أكثر من 50 ورقة عمل وبحث في إطار محاور المؤتمر التي تناولت سياسات إعداد المعلم وبرامجه ومؤسسات الإعداد وجودتها والتنمية المهنية للمعلم ومستقبلها في ضوء التطورات التكنولوجية المتلاحقة، هذا وقد شارك في المؤتمر عدد من الباحثين العرب من المملكة العربية السعودية والكويت ومتحدثين من العراق وسلطنة عمان ومتحدثين أجانب عبر الاونلاين من اندونيسيا ومالطة والولايات المتحدة الأمريكية، وخرج المؤتمر بعديد من التوصيات الهامة التي تركزت في أربعة محاور متعلقة بالمناهج وتطويرها سواء في مرحلة التعليم الجامعي أو قبل الجامعي وكذلك تنمية المعلم مهنيا وأكاديميا بما يتناسب مع خطة مصر للتنمية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.