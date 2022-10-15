رئيس جامعة حلوان يوجه مسئولى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ببرامج جديدة

كتب ـ محمد صبحى

عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، اجتماع مع مسئولى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك لاستعراض البرامج التدريبية التى يقدمها المركز، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية الجامعة فى توفير خطة متكاملة تسهم فى تأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة وأيضا البدء فى تأهيل أعضاء الجهاز الإدارى بالجامعة بما يتواكب مع اتجاهات الدولة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية فى المجالات التى تساهم فى زيادة الإنتاجية فى العمل، وإنجاز الأعمال بأفضل واسرع الطرق الممكنة.

حضر الاجتماع الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، وأعضاء الجهاز الإدارى وأعضاء الإشراف التنفيذى بالمركز.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات، منها أن يكون هناك برنامج لإعداد وتاهيل المعيدين الجدد لتكون من شروط العمل وذلك بعد عرضه على مجلس الجامعة لأخذ الموافقات اللازمة.

كما أوصى بالاهتمام بإضافة برامج جديدة لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة وتكون مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبرانى وايضا محاضرات عن الأمن القومى والأمن الوطنى، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التدريبية لرفع كفاءة اعضاء الجهاز الادارى بالجامعة بمختلف التخصصات والمجالات.