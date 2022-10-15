5 خطوات لغسل اليدين بشكل صحيح لوقف انتشار الأمراض

كتبت فاطمة خليل

كيف تنتشر الجراثيم عبر اليدين؟ هناك العديد من هذه الأمراض التي تنتشر من خلال الأيدي المتسخة، ويمكن أن تنتشر الجراثيم عن طريق اليدين في الحالات التالية: يحتفل العالم باليوم العالمي لغسل اليدين في 15 أكتوبر من كل عام، ومن المهم أن نتعلم ونعلم أطفالنا بشكل خاص كيفية غسل أيدينا بشكل صحيح، ويمكن أن تكون الأيدي المتسخة حاملة للعديد من الفيروسات المسببة للأمراض، لذلك من الضروري معرفة متى وكيف تغسل اليدين بشكل صحيح، بحسب موقع "Health".هناك العديد من هذه الأمراض التي تنتشر من خلال الأيدي المتسخة، ويمكن أن تنتشر الجراثيم عن طريق اليدين في الحالات التالية:

* تطبخ أو تأكل الطعام بأيد غير مغسولة

* تلمس الأسطح التي بها جراثيم

* تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدٍ غير مغسولة

* تقوم بتغطية أنفك أو فمك بيديك أثناء السعال أو العطس ثم لا تغسلهما كيف تغسل يديك بشكل صحيح؟ خطوات لغسل يديك بشكل صحيح، على النحو الموصى به من قبل مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي CDC:

الخطوة الأولى

بلل يديك تحت مياه جارية نظيفة، من الأفضل استخدام الماء الدافئ لأن ذلك سيساعد على محاربة الجراثيم بشكل أفضل من الماء البارد.

الخطوة الثانية

خذ بعض الصابون وافرك يديك معًا لتكوين رغوة. تحتاج أولاً إلى فرك راحتي يديك معًا، ثم افرك ظهر يدك الأخرى بيد واحدة والعكس بالعكس، افرك بين أصابعك ثم افرك إبهامك أخيرًا.

الخطوة الثالثة

كرر هذه الخطوات لمدة 20 ثانية على الأقل، في هذه الأثناء ، قم بغناء أغنية أو تفقد نفسك في المرآة ولكن افرك لمدة 20 ثانية.

الخطوة الرابعة

مرر يديك تحت ماء الصنبور واشطف كل الرغوة بشكل صحيح.

الخطوة الخامسة

جفف يديك بمنشفة نظيفة أو استخدم مجفف الهواء لا تفركها على ملابسك، لأن ذلك سيجعلها متسخة مرة أخرى.